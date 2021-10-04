الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير العاصمة الأفغانية كابل

تفجير العاصمة الأفغانية
تفجير العاصمة الأفغانية كابل

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء الإثنين، مسؤوليته عن التفجير الذي دوي أمس، قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل 12 شخصا، حسبما أفادت شبكة “روسيا اليوم”.

وكان انفجار وقع بعد ظهر أمس في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب 32 آخرون.

ووقع الانفجار قرب مسجد "عيد كاه" حيث نظّمت حركة "طالبان" مجلس عزاء والدة أحد قيادييها، وفق ما أفاد متحدّث باسم وزارة الداخلية لوكالة "فرانس برس"، مع العلم بأنَّ هذا الانفجار هو الأول منذ أكثر من شهر في كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي، إنَّه "بحسب معلوماتنا الأولية، قتل مدنيان وأصيب ثلاثة بجروح في الانفجار".

وأفاد أحد المواطنين الذين كانوا موجودين في المنطقة بوقوع إطلاق نار عقب الانفجار، وأضاف أنه "قبيل الانفجار، أغلق عناصر طالبان الطريق لإقامة مجلس عزاء والدة ذبيح الله مجاهد في مسجد عيد كاه".

كان المتحدّث باسم حكومة طالبان والقيادي في الحركة، ذبيح الله مجاهد، نشر في اليوم السابق، في شبكات التواصل الاجتماعي، مكان وزمان مجلس عزاء والدته.

أفغانستان داعش اعلان مسؤولية تفجير خارج مسجد كابول حركة طالبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

رابط فَعّال.. نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

«إنستجرام» يستعين بـ«تويتر»: نمر بأوقات صعبة.. اصبروا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)

بعد الجرعة التعزيزية.. تراجع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل