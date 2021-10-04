«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير العاصمة الأفغانية كابل

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء الإثنين، مسؤوليته عن التفجير الذي دوي أمس، قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل 12 شخصا، حسبما أفادت شبكة “روسيا اليوم”.

وكان انفجار وقع بعد ظهر أمس في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب 32 آخرون.

ووقع الانفجار قرب مسجد "عيد كاه" حيث نظّمت حركة "طالبان" مجلس عزاء والدة أحد قيادييها، وفق ما أفاد متحدّث باسم وزارة الداخلية لوكالة "فرانس برس"، مع العلم بأنَّ هذا الانفجار هو الأول منذ أكثر من شهر في كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي، إنَّه "بحسب معلوماتنا الأولية، قتل مدنيان وأصيب ثلاثة بجروح في الانفجار".

وأفاد أحد المواطنين الذين كانوا موجودين في المنطقة بوقوع إطلاق نار عقب الانفجار، وأضاف أنه "قبيل الانفجار، أغلق عناصر طالبان الطريق لإقامة مجلس عزاء والدة ذبيح الله مجاهد في مسجد عيد كاه".

كان المتحدّث باسم حكومة طالبان والقيادي في الحركة، ذبيح الله مجاهد، نشر في اليوم السابق، في شبكات التواصل الاجتماعي، مكان وزمان مجلس عزاء والدته.