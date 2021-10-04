الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المحامين يطالب بإخطاره بالتقارير بشكل دورى

نقابة المحامين
نقابة المحامين

عقد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء مكتب المتابعة، برئاسة محمد عبدالستار بدر، عضو مجلس النقابة العامة، المشرف العام على المكتب، وذلك بمكتبه بالنقابة العامة.

وقال محمد عبدالستار إن الاجتماع شهد مطالبة النقيب العام بسرعة بدء المكتب في عمله، لأهمية تنفيذ مهامه بشكل عاجل، ووضع كل القرارات الصادرة من النقابة العامة موضع التنفيذ من قبل الجهات الصادر بحقها القرارات.

أضاف بدر أن النقيب طالب بإعداد تقارير بالمتابعة، وإخطاره بها بشكل دوري مستمر، على أن يكون متابعة تنفيذ القرارات من الأحدث إلى الأقدم.

أكد عضو مجلس النقابة العامة أنه سيتم التنسيق مع جميع الإدارات والجهات بالنقابة العامة للمحامين، والنقابات الفرعية، لتسهيل مهام المكتب في عمله.

فيما أصدر رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإنشاء مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والإعلان عنها بالنقابة وبالنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول، والإخطار بنتيجة المتابعة.

ويعمل هذا المكتب تحت الإشراف المباشر للمحامي محمد عبدالستار بدر عضو المجلس، ويتم عرض موقف إعلان وتنفيذ القرارات أولاً بأول على النقيب.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ولأهمية تفعيل القرارات الصادرة للعمل النقابي في متابعة إعلانها وتنفيذها، فإنه ينشأ مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والإعلان بها بالنقابة وبالنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول، والإخطار بنتيجة المتابعة.

وكشف نقيب المحامين عن أن نقابة المحامين ستنظم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا علمياً عربياً خلال الأيام المقبلة من شهر الانتصارات شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المحاماة العربية تحت عنوان "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي".

نقيب المحامين رجائي عطية النقابة النقابة العامة محمد عبد الستار بدر

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