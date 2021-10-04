26 مليار للدعم.. أصحاب المشاريع الصغيرة يتحدثون لـ«الدستور»

وضعت الدولة مستقبل شبابها نصب أعينها، وبدأت في دعم وتمويل مشاريعهم الخاصة لتوفير فرص عمل خاصة بهم تمكنهم من العيش الكريم، ومولت الدولة خلال الـ7 سنوات السابقة 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، وضخت تمويلات بلغت حوالي 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة.

«الدستور» في السطور التالية تواصلت مع بعض أصحاب المشاريع الصغيرة التي دعمتها الدولة.

أميرة: تعلمت صناعة السجاد ثم بدأت مشروعها

أميرة إسماعيل، صاحبة إحدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساندتي الدولة كثيرًا قبل بدء مشروعي لصناعة السجاد اليدوي، فحصلت في البداية على تدريبات مجانية لتعليم صناعة السجاد، ضمن مبادرة نظمتها إحدى الجمعيات مجانًا، فذهبت وسجلت اسمى لأتعلم حرفة أستطيع من خلالها توفير أموال إضافية لأسرتى، وبالفعل تعلمته فى فترة وجيزة، ووفرت لنا المبادرة جميع الخامات اللازمة طوال فترة التدريب، ومنحتنا مقابلًا ماديًا، وحينما انتهت فترة التدريب وفرت لنا المبادرة فرص عمل فى مصنع سجاد داخل المحافظة».

وتابعت كنت أحصل على راتب شهرى، بفضل المبادرة الرئاسية، وبعد فترة بدأت مشروعي الخاص، ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه على أن يعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة، ولاهتمامه بشئون المرأة.

وقام المركزي بتمديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، وزيادة قيمتها أكثر من 360 مليار جنيه قابلة للزيادة، وأطلق العديد من المبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي المنصرف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2.890 مليار جنيه، مولت حوالي 102.8 ألف مشروع صغير ومتناهٍ وفرت حوالي 159.3 ألف فرصة عمل.

كما تم تقديم منح بإجمالى 97.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت حوالى 255.8 ألف يومية عمل.

وبلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا كالتالي: 36% وجه بحري، 46% وجه قبلي، و12% حضري و6% حدودي، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجاري بنسبة 71% ثم الخدمي 15%، الحيواني 7%، الصناعي 6% والمهن الحرة 1%.

طه: المركب الجديد رزق زوجتى وإخوتي الذين أنفق عليهم منذ وفاة أبي

ورث علي طه شاب مهنة الصيد عن أبيه ولكن لم يكن لم يكن له مركب خاص، وكان يعمل لدى صيادين آخرين، حتى حصلت على أول مركب ملكًا لي من خلال مبادرة الرئيس السيسي لدعم صغار الصيادين".

وقال علي التحقت بالدورة التدريبية التي وفرتها له المبادرة ليتعلم فنون الصيد الحديثة، مضيفًا "اتعلمت طرق حديثة في الصيد وبدأت تطبيقها منذ حصولي على مركبي الخاص، موضحًا هناك عشرات من الأسرة استفادت من المبادرة التي وفرت 30 مركب ل30 صياد أي استفاد منها مئات الأشخاص الذين ستتحسن معيشتهم مع زيادة انتاج السمك في القرية.

منى: بدأت بـ«نعجتين» من «التضامن» وأحلم بمزرعة كبيرة

من خلال برنامج «فرصة» الخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى المنزلى فى مصر، الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى لتمكين المرأة اقتصاديًا، بدأت منى بدران مشروعها الخاص، الذى تحلم بتحويله إلى مزرعة كبيرة، توفر من خلالها فرص عمل لسيدات أخريات، بما يمكنهن من تحسين دخولهن، كما حدث معها.

وقالت «منى» إن مشروعها بدأ بتسلم «نعجتين عشار»، توفرهما وزارة التضامن الاجتماعى للسيدات اللاتى لديهن أطفال أقل من ٥ سنوات، من خلال تقسيط يناسب ظروف كل سيدة على حدة، مضيفة بعد أيام من تسلم النعجتين، وضعت كل منهما حملًا صغيرًا، بعتهما بعد انتهاء فترة رضاعتهما بـ١٥٠٠ جنيه، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتى، فزوجى عامل يومية لا يستطيع توفير هذا المبلغ فى شهر كامل»، مشيرة إلى أنها استغلت المبلغ فى تدبير احتياجات كانت تنقص أطفالها.

دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة حزم تمويلية، وبلغت قيمة تمويل المشروعات من خلال الإقراض المباشر للمشروعات التجارية والخدمية إلى 3 ملايين جنيه، وتصل في المشروعات الصناعية من خلال الإقراض المباشر إلى 5 ملايين جنيه، والمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر الى 10 ملايين جنيه.

ونفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من المبادرات من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2020 لدعم هذه المشروعات منها مبادرة "الترقية المؤسسية" بهدف تقديم الدعم المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومبادرة "بنت مصر" التى أطلقها الجهاز بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وتستهدف المبادرة المرأة بنسبة 100% التي تملك مشروعات وترغب في تنميتها وتطويرها ويتم تنفيذها في محافظات الجمهورية، كما يشارك الجهاز في مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر حيث تم التركيز على المحافظات التي تشهد أعلى معدلات لجريمة الاتجار بالبشر.

وكشفت «منى» عن تخطيطها للاحتفاظ بالنعجتين اللتين تسلمتهما من وزارة التضامن الاجتماعى، اللتين استطاعت تسديد ثمنهما خلال عام واحد، وبيع بعض الحملان والاحتفاظ بالبعض الآخر، حتى يزيد العدد ويتحول المشروع الصغير إلى مزرعة كبيرة، وحينها يمكن أن تنتج الألبان لبيعها، بما يمكنها فى النهاية من توظيف سيدات أخريات لصناعة الجبن من هذه الألبان.