سوسن بدر تنتهى من تصوير 80% من مسلسل «السيدة زينب»

واصلت الفنانة سوسن بدر، تصوير أحداث مسلسلها الجديد “السيدة زينب” على قدم وساق، بقيادة المخرج محمد النقلي، سعيًا منهم لإنهاء كافة مشاهد العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد مصدر داخل فريق العمل، لـ“الدستور”، أن صناع المسلسل أنهوا ما يقرب من 80% من تصوير أحداث العمل، ويكثف المخرج محمد النقلي ساعات التصوير استعدادًا لعرض المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة عبر إحدى القنوات الفضائية بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

ويظهر الفنان أشرف عبدالغفور، خلال الحلقات الأولى من العمل، ويجسد دور شيخ صوفي، وهو والد الفنان سامي مغاوري ضمن الأحداث، وتتوالى الأحداث في منطقة زقاق المدق بالسيدة زينب.

وصور المخرج محمد النقلي مشاهد العمل خلال الفترة الماضية في ديكورات مختلفة بين فيلا بمنطقة شبرامنت، وفي الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويواصل السيناريست أحمد صبحي كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، فراس سعيد، أحمد وفيق، ريهام سعيد، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

من جهة أخرى، يعرض حاليًا للفنانة سوسن بدر حكاية “اللي خلف ماماتش” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة cbc، بينما تعرض على قناة CBC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن المقرر عرضها على شاشة CBC.

وتسلط الحكاية الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهن في تربية أولادهن بعد فقد الأب، خاصة المشاكل التي يعانين منها عند تقسيم الميراث.