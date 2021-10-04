الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 5 أيام من إصابته.. مصرع نجار أشعل النيران فى جسده بالبدرشين

جثة
جثة

لفظ نجار مسلح أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته قبل 5 أيام بعدما أقدم علي إشعال النيران بجسده لترك زوجته المنزل، ورفضها العودة مرة أخري بقرية طرفاية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بجسده وسط الشارع بقرية طرفاية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين قيام نجار مسلح بإضرام النيران بجسده لترك زوجته المنزل ورفضها العودة مرة أخرى فقام بالذهاب إلي منزل أهليتها وحاول إرجاعها، إلا أنها أصرت علي عدم الرجوع، فسكب علي جسده مادة تساعد علي الاشتعال وأضرم النيران بجسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في إصابته بحروق بنسبة 60%، إلا أنه بعد 5 أيام لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

نجار مسلح أنفاسه الأخيرة اشعال النيران مركز شرطة البدرشين قرية طرفاية

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