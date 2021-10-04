زبادي وجوز هند.. أبرز الماسكات المعالجة لمشاكل الشعر المختلفة

تعاني بعض النساء من تقصف أطراف الشعر وتعرّج الضفائر وتكسّر الخيوط، وتصاب كثير منهن في بعض الأحيان بالإحباط، لأن جميع مشاكل الشعر لا يمكن إصلاحها بمنتج واحد والبحث عن مستحضر التجميل أو التركيبة المثالية أمر لا يمكن الوصول إليه أبدًا، ونستعرض في السطور التالية بعض ماسكات الشعر التي بإمكانها مساعدتك كثيرًا وفقًا لموقع elle.

ماسك الشعر الكريمي

مكوناته الطبيعية هى زيت البرقوق الأسترالي وزيت زهرة النجوم التي تغذي الشعر وتخلصه من كافة مشاكله.

قناع جوز الهند هو الأمثل للشعر الأملس

يجعل القناع الذي يحتوي علي زيت جوز الهند وزبدة المورمورو شعرك يتوهج، بسبب هذه التركيبة التي ترطب وتقوي شعرك بشكل مكثف دون أن تجعله ملمسًا لزجًا أو ثقيلًا، وتضيف له اللمعان الملائم.

قناع الزبادي وزبدة الشيا

القناع الذي يحتوي علي الشيا يمنح الرطوبة اللازمة لشعرك، إضافة إلى احتوائه على الزبادي.

قناع الأفوكادو

زيت الأفوكادو يغذي ويجدد الشعر وبإمكانك شراء ماسك الشعر الذي يحتوي علي مستخلصات فاكهة الكيوي والسبانخ الغنية بمضادات الأكسدة الواقية، إضافة إلى بذور الشيا وزبدة بذور الكاكاو للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة والاحتفاظ بها.

قناع العسل هو الأفضل

استخدام هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع يجعلك تحصلين علي تجعيدات رطبة للغاية ويهدف الماسك المفتاح للحصول على التجعيدات الدقيقة حيث يمكن للأقنعة الثقيلة أن تثقل شعرك وتؤدي إلى مزيد من التكسر، وهو عكس ما تريده تمامًا، إضافة إلى رائحة العسل الحلو المعتدلة بما يكفي.

نصائح عند وضع الماسك على الشعر

يمكنك استخدام قناع مرة أو مرتين في الأسبوع.

يجب ترك القناع لمدة 10 - 15 دقيقة على الأقل للحصول علي أفضل النتائج.