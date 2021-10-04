الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طالب بالمنصورة لاتهامه ببيع حسابات وهمية على الإنترنت

حبس
حبس

ألقت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة شرق الدلتا، القبض على طالب يقوم بالنصب على المواطنين، ببيع حسابات "أكونتات" على مستوى متقدم في إحدى الألعاب الإلكترونية، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

تلقى اللواء على حسنى مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، إخطارا من العميد محمود مدين مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة شرق الدلتا، بتعدد البلاغات لوقائع نصب على العديد من المواطنين، بعد انتشار إعلانات عن بيع حسابات على الفيس بوك بمستويات متقدمة في إحدى الألعاب الإلكترونية مقابل الحصول على مبالغ كبيرة من راغبى اللعبة.

على الفور، أمر اللواء حسام رشاد مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، فريق بحث برئاسة العميد محمد البرنس رئيس مباحث الإدارة، والعميد الدكتور محمود مدين، والرائد عمرو سراج لتحديد المسؤولين عن تلك (الأكونتات) والمسئول عن بيعها للمواطنين.

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب تلك الوقائع طالب 16 سنة ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة، وتم تحديد محل إقامته ومواقع البث وإلقاء القبض عليه واعترافه بارتكاب عدة وقائع وحصوله على مبالغ مالية متفاوتة تبدأ من 1500 جنيه إلى 2500 جنيه، مقابل بيع الأكونت وذلك حسب مستوى الحساب في إحدى الألعاب الإلكترونية وبعرضه على النيابة قرر عمرو النجدى رئيس نيابة قسم أول المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، حبس الطالب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الإدارة العامة مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات شرق الدلتا طالب النصب علي المواطنين الألعاب الإلكترونية

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