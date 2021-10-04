إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بقرية الموشية بالوادى الجديد

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة، الإثنين، بقرية الموشية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 7 مصابين لمستشفى الداخلة العام.

تبين نشوب مشاجرة بالأيدي في قرية الموشية التابعة لمركز الدخلة، أسفرت عن إصابة كل: "أ.س.ع"، 38 عامًا، "إ.ر.ك"، 20 عامًا، "س.ع.س"،64عامًا، "ي.س.ع"، 24عامًا، "م.ك.م.ع"، 32 عامًا، "ع.ك.م"، 42عامًا، "ك.م.ع"، 63 عامًا، وكلهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة.

وكشف محضر الواقعة أن سبب المشاجرة هو خلافات على الحدود بين قطعتي أرض زراعية بمركز الداخلة.

جرى نقلهم لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.