الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل من تحايل لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

بطاقات الخدمات المتكاملة
بطاقات الخدمات المتكاملة

قال خليل محمد مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن، إن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة تعمل على حوكمة الإجراءات من خلال الربط الشبكي بين عدة وزارات لمنع التحايل، مشيرًا إلى أن هناك أسسًا تمت على يد خبراء للتقييم الوظيفي لذوى الإعاقة في مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة، موضحًا أنه فى حالة اكتشاف التحايل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المنتحل لشئون أشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أنه من المتوقع أن يتقدم نحو 3 ونصف مليون إلى 4 ملايين من ذوى الإعاقة، في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لم تنته، قائلًا: «الإعاقات الشديدة والبالغة الشدة مستمرة معنا في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة».

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، استقبال كل الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، على أن يتم بعدها تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية.
وأوضحت وزيرة التضامن أن أنواع الإعاقات تشمل ما يلي:

1- إعاقة حركية.

2- إعاقة سمعية.

3- إعاقة بصرية.

4- إعاقة ذهنية.

5- إعاقة سمع- بصرية.

6- إعاقة متعددة.

7- قصار القامة.

8. أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها (التي تهدد الحياة).

- أنواع الاضطراب (على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن).

- اضطراب طيف التوحد- اضطراب فرط الحركة.

 إعاقات المرحلة الأولى:-

متلازمة داون.
- طيف التوحد.
- الجذام.
- الشلل الدماغى .
- الشلل الرباعى النصفى العلوى أو السفلى.
- ضمور العضلات.
- فقد البصر التام.
- تيبس المفاصل فى أطراف متعددة.
- البتر متعدد الأطراف.
- ذوى القزامة.
- صغر أو كبر حجم الرأس.
- فقد السمع التام.

وزيرة التضامن ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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