الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه باستمرار إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الموقف التنفيذي لتطوير منظومة شبكة الطرق في غرب القاهرة الكبرى، خاصةً في محافظة الجيزة.

ووجه الرئيس باستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة وكذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها، وذلك لاستيعاب حركة المواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، في إطار الخطة القومية للدولة لتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

 

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