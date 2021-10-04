الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزي يعلن رصيد الاحتياطي الأجنبي بنهاية سبتمبر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي وصول صافي الاحتياطيات الدولية لـ40.82 مليار دولار أمريكي نهاية سبتمبر 2021.

ونجح القطاع المصرفي المصري في تحقيق ارتفاعات قياسية في مؤشراته خلال العام المالي 2020 ـ 2021 ويرجع ذلك إلى حُسن إدارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، حيث استطاع البنك المركزي تخطي أزمة الجائحة خلال العام المالي المذكور دون حدوث اضطراب أو تراجع، منها على سبيل المثال حجم الودائع والذي حقق ارتفاعًا بلغ قدره تريليون جنيه خلال عام لتسجل ٥.٧ تريليون جنيه بنهاية يونيو ٢٠٢١، مقابل ٤.٧ تريليون جنيه بنهاية يونيو ٢٠٢٠.

فيما ارتفعت إجمالي السيولة لتسجل ٥.٣٦ تريليون جنيه بزيادة ٨٢٢ مليار جنيه بنهاية يونيو ٢٠٢١ وتصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بمقدار ١.٥ تريليون جنيه بمعدل ٢٤% ليسجل 7.9 تريليون جنيه وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 2.9 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 703.3 مليار جنيه بمعدل 32%.

مؤشرات ازمة البنك النقد صرف بنوك سبتمبر جنيه حصر معدل منة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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