محامي جنوب الدقهلية تكشف نتيجة اجتماعاتها مع القضاة ورؤساء النيابة

عقدت نقابة محامي جنوب الدقهلية، برئاسة محمد الغمري، النقيب الفرعي، مجموع من الاجتماعات واللقاءات مع القضاة ورؤساء نيابة مركز أول وثاني المنصورة، ومركز المنصورة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

وقال حاتم شوقي، الأمين العام لفرعية جنوب الدقهلية، إن الاجتماعات واللقاءات تتلخص في التالي:

أولا: بالنسبة للمستشار/ رئيس محكمة قسم أول المنصورة ( دائرة السبت، الأحد):

1/ تبدأ الجلسة في تمام التاسعة والنصف

2/ لا يلبي طلب الاطلاع في المعارضة، والمفترض المتهم (أو وكيله) يكون قد اطلع في الفترة ما بين التقرير بالمعارضة ونظر الجلسة.

3/ في حالة عدم لحاق أي زميل برول الجلسة الخاص به يتم طلب الرول على المنصة قبل الدخول إلى المداولة، وسيتم إعادة نظر الرول .

ثانيًا: بالنسبة لدائرة جنح مستأنف أول وثاني المنصورة.

1/ تبدأ الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف.

2/ سيتم تقسيم الجلسة على فترتين دون التقيد بمواعيد محددة .

3/ في حالة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة؛ يتم إحضار شهادة من المحضرين بعدم إعلان المتهم بالحكم خلال مدة الانقضاء، وسيتم ضم شهادة التنفيذ بواسطة سكرتير الجلسة .

ثالثًا: تم عقد لقاء مطول مع مدير نيابة مركز المنصورة، الذي أبدى ترحيبه بالتعاون مع جميع المحامين، وأنه يكن للمحامين عامة، ومحامي المنصورة خاصة كل احترام وتقدير .

رابعًا: تم عقد اجتماع مطول مع مدير نيابة قسم ثاني المنصورة، للوقوف على كيفية التعاون وتنظيم العمل مع جميع السادة المحامين.

خامسًا: تم عقد اجتماع مع رئيس نيابة قسم أول المنصورة، لبحث آليات العمل والتنسيق، وذلك للتغلب على جميع المشاكل التي تعوق المحامين أثناء أداء عملهم.

فيما أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإنشاء مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والإعلان عنها بالنقابة وبالنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول، والإخطار بنتيجة المتابعة.

ويعمل هذا المكتب تحت الإشراف المباشر للمحامي محمد عبدالستار بدر عضو المجلس، ويتم عرض موقف إعلان وتنفيذ القرارات أولاً بأول على النقيب.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ولأهمية تفعيل القرارات الصادرة للعمل النقابي في متابعة إعلانها وتنفيذها، فإنه ينشأ مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والإعلان بها بالنقابة وبالنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارت أولاً بأول، والإخطار بنتيجة المتابعة.