تحرير 14 ألف محضر سرقة تيار كهربائي وضبط 2000 قضية تموين

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، الاثنين، من ضبط 14 ألفًا و539 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد وذلك خلال الحملات المكثفة التى قامت بها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة وحققت العديد من النتائج الإيجابية بمختلف القطاعات الشرطية التابعة لها.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 492 قضية متنوعة من بينها ضرائب عامة وقيمة مضافة، جمارك، حماية أموال ومتعلقات الدولة، وتمكنت شرطة التعمير من ضبط 138 متنوعة وضبط المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ، القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص».

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 2165 قضية تموينية متنوعة «غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية»،

وتواصل الأجهزة الأمنية الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.