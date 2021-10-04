الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى العام

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى العام

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم للتأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس، والدكتور أحمد البسيوني أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، والنائبة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة دينا كرم مدير مستشفى التأمين الصحي، والدكتور مصطفى عبدالحفيظ مدير وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى.

محافظ الفيوم يفتتح وحدة السكتة الدماغية 

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه وحدة السكتة الدماغية التي تقدم خدماتها الطبية للمصابين بجلطات الدم الدماغية، من إذابة الجلطات وتوسيع شرايين المخ، وكذلك الخدمات التشخيصية والعلاجية، وعلاج الحالات الطارئة، فضلًا عن تشخيص الحالات الحادة للاضطرابات والأمراض العصبية.

محافظ الفيوم يفتتح وحدة السكتة الدماغية 

كما تفقد المحافظ وحدة القسطرة القلبية والطرفية والمخية، واستمع لشرح حول مكونات الوحدة والخدمات التي تقدمها للمرضى، وشارك المحافظ شباب الأطباء، المحاضرة العلمية حول الأمراض العصبية.

محافظ الفيوم يفتتح وحدة السكتة الدماغية 

وأعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بكلٍ من الدكتور هاني عارف، والدكتور أحمد البسيوني، القامتين العلميتين في تخصص المخ والأعصاب، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المتخصصين في المجالات الطبية المختلفة ونقل الخبرات لشباب الأطباء، لتحقيق أكبر استفادة للمنظومة الطبية بالمحافظة، مثمنًا جهود الفريق الطبي بالمحافظة في التصدي لأزمة كورونا.

محافظ الفيوم يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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