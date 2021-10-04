الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين ، اجتماعًا موسعًا، لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي ينطلق في ٩ من أكتوبر القادم، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على الألفى نقيب المعلمين، ومساعد مدير الأمن، ورؤساء الأحياء وعدد من قيادات التعليم ببورسعيد ومديرى المدارس بالمحافظة.

وناقش "محافظ بورسعيد" خلال الاجتماع، كل الإجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين في بداية العام الدراسي 2021/2022.

ووجه "المحافظ" بالتنسيق بين مديرية التعليم ورؤساء الأحياء وتشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها والتأكد من توافر كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع أبنائنا الطلاب والقائمين على منظومة التعليم ، كما وجه بالتنسيق بين مديرية التعليم ومديرية الصحة للتأكد من تلقى المعلمين لقاح كورونا، وموافاة المحافظ بتقارير حول معدلات التطعيم داخل كل المدارس بالمحافظة قبل بدء العام الدراسى.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود القائمين على العملية التعليمية ببورسعيد، مؤكدًا على تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية، تماشيًا مع توجه الدولة لتطوير القطاع التعليمي.

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حرصًا على سلامة الطلاب، وتوفير مناخ ملائم للطلاب وظهور المدارس بأبهى صورة خلال سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد طفرة في قطاع التعليم بشكل غير مسبوق، ولا بد من توحيد الجهود بين كل الجهات لتحقيق أفضل مستوى تعليمي للطلاب.

محافظ يبحث الجديد النهائية بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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