شباب مطروح يستعدون للمشاركة في معرض تراثنا (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاستعداد لمشاركة محافظة مطروح فى معرض تراثنا خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر بمركز مصر بالمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، كأكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نائب محافظ مطروح

وعقدت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ اجتماعًا مع المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح وفريق الشباب الممثل لمحافظة مطروح والجهات المعنية بالتنظيم والمشاركة، وذلك بدعم كامل من المحافظة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك فى إطار الاهتمام بدعم مشروعات الشباب فى مجال الحرف اليدوية مع توفير أفضل الفرص لعرض منتجاتهم اليدوية والترويج.

نائب محافظ مطروح

وناقشت نائب محافظ مطروح الضوابط والتعليمات المنظمة للمعرض وأماكن الإقامة مع الحرص على الظهور المشرف واللائق بمحافظة مطروح.

وكان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في يوليو 2021، معرض الشباب للحرف اليدوية والتراثية بمطروح، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وسحر عيد وفتحية السنوسي أعضاء مجلس النواب، والعمدة صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس حسام صالح مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية.

نائب محافظ مطروح

وتفقد محافظ مطروح باكيات المعرض المقام على كورنيش مدينة مرسى مطروح للمشغولات والمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية لشباب مطروح، بعدد 50 عارضًا من خلال 30 باكية مع مراعاة عدم حجب رؤية الشاطئ فى ارتفاع باكيات المعرض، وذلك لعرض المنتجات والمشغولات الحرفية والبيئية واليدوية التى تعبر عن التراث المطروحى وسيوة، مع تشجيع وتحفيز الشباب العارضين من خلال محافظة مطروح وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد محافظ مطروح على تقديم كل الدعم للشباب العارضين والعمل على تنظيم مزيد من المعارض وزيادة أعداد المشاركين، مع الترويج لمنتجاتهم لتحقيق أقصى استفادة وبما يوفر مزيدًا من الدخل والمورد الاقتصادى لهم، مع أهمية الحفاظ على المعرض، والحرص على المشاركة بمعرض تراثنا فى أكتوبر القادم.