ننشر توصيات اليوم العالمي لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بعين شمس

نظم قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس يوم علمى بعنوان

«latest updates in orthotics and prosthetics» بالتعاون مع جامعة الجلالة ومعهد شلل الأطفال و شركة أوسرز العالمية.

جاء ذلك تحت رعاية محمود شوقى المتينى رئيس جامعه عين شمس، لتبادل الخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد فى مجال ذوى الإعاقة ولتوطين الإشراف الطبى الكامل للخدمات المقدمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين الخدمة الطبية التأهيلية المقدمة لذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع وتقديم كامل الدعم لهم ، من خلال تنظيم عدة مبادرات رئاسية للحد من الإعاقة والمتمثلة فى حملات مكافحة التقزم والأمراض الغير سارية وغيرها من الأمراض المسببة للإعاقة ،حيث كان من ابرز نتائج تلك المبادرات هى موافقة مجلس الشعب على قانون الإتاحة لذوى الإعاقة لسنة 2018.

وخرج اليوم العلمى الذى نظمه قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس بمجموعة من التوصيات الهامة وهي:

١_باعتبار المريض هو مركز الخدمة الطبية يجب أن يتم اشتراكه في برنامج التأهيل من خلال اطلاعه وتوعيته

٢_ دعم جهود الدولة للحد من الإعاقات الحركية بتطبيق قواعد السلامة والأمان بالطرق والمواصلات والورش والمصانع والتوعية بأهمية السلامة المهنية.

٣ - تفعيل دور الأقسام الطبية والجمعيات الطبية للتعاون من خلال بروتوكولات منظمة لدعم حق المريض في تقليل نسب ومستويات البتر.

٤_ تدبير مايلزم لتعجيل قدرة المريض على استخدام الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

٥- التوصية بتنظيم عمليه صرف وتوصيف الأجهزة التعويضية والمقومات باعتبارها أجهزة طبية علاجية في الأصل ولها مضار ومنافع فلا تصرف لأغراض العلاج إلا بتوصية طبية.

٦- طبيب الطب الطبيعي والتأهيل هو الطبيب المنوط بتوصيف الأجهزه التعويضية والمقومات ذات المواصفات الخاصة.

٧ تفعيل العمل داخل المنظومة التاهيلية بمفهوم الفريق الداعم لبعضهم البعض في سبيل مصلحة المريض ومن خلال الحدود الوظيفية لأعضاء الفريق لضمان حق المريض.

٨- دعوة منظمات المجتمع المدني لدعم مبادرات صرف الأجهزة التعويضية والتقويمية والكراسي الطبية من خلال التعاون مع أقسام الطب الطبيعي والتأهيل ويتشرف قسم الطب الطبيعي والتأهيل بجامعة عين شمس ليكون النواة للمبادرة.