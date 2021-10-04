الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الروسية بكابول: مقتل 5 دواعش فى أفغانستان

طالبان
طالبان

أعلنت السفارة الروسية في أفغانستان مقتل 5 عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من البعثة الدبلوماسية بكابول.

وقال مصدر، إن مقاتلي حركة طالبان قاموا بتصفية مجموعة من 5 دواعش بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. 

المعركة بين إرهابيي داعش ومقاتلي الحركة

وأضاف المصدر، أن "المعركة بين إرهابيي داعش ومقاتلي الحركة بدأت على بعد مئات الأمتار من السفارة الروسية، وتم تصفية مجموعة مؤلفة من 5 مسلحين".

ولفت مراسل الوكالة إلى أنه سُمع تبادل مكثف لإطلاق النار بعد ظهر يوم الإثنين ، يفترض أنه تم استخدام رشاشات وبنادق هجومية.

 وأطلقت حركة طالبان، الأحد، عملية ضد خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول.

جاء ذلك بعد ساعات من تفجير قرب جنازة والدة كبير المتحدثين باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وقال عضو طالبان محمد جلال، على موقع تويتر :"إرهابيو داعش محاصرون في منزل في منطقة خير خانة بمدينة كابول،تم تحييد 3 من إرهابيي ولاية خراسان بواسطة أحزمتهم الخاصة."

وقتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون في انفجار خارج مسجد بالعاصمة الأفغانية اليوم، بحسب ما أعلن الناطق باسم حركة طالبان.

وفي 15 أغسطس الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة.

السفارة الروسية داعش الإرهابى حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول داعش

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حديقة الأسماك

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