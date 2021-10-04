المبعوثة الأممية: الانتخابات العراقية شأن داخلي ودور الأمم المتحدة رقابي

أعلنت المبعوثة الأممية لدى العراق جنين بلاسخارت، اليوم الاثنين، أن الانتخابات العراقية شأن داخلي ودور الأمم المتحدة رقابي.

وكانت قد كشفت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، أنها ستوفر مساعدات للمساهمة في إنجاح الانتخابات، مشيرة إلى أن 800 مراقب أممي سيشاركون فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن المشاركة الواسعة في الانتخابات على ضرورة لقطع الطريق على المتربصين، ومن يحاولون التلاعب بأصوات العراقيين، مؤكدا أن العملية الانتخابية ستخضع لإجراءات فنية استثنائية لمنع التزوير.