تحرير 1712 محضر تمويني في حملات رقابية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عدم التهاون فيما يختص بصحة المواطنين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للتلاعب بصحة وأرواح المواطنين.

وأشار الشريف إلى أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق والمخابز البلدية خلال شهر سبتمبر بلغت 1712 محضرا.

ووجه مديرية التموين بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

وشدد الشريف على ضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

محضر تمويني

محضر تمويني