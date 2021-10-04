الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 1712 محضر تمويني في حملات رقابية بالإسكندرية

حملات تموينية على
حملات تموينية على المحال المخالفة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عدم التهاون فيما يختص بصحة المواطنين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للتلاعب بصحة وأرواح المواطنين.

وأشار الشريف إلى أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق والمخابز البلدية خلال شهر سبتمبر بلغت 1712 محضرا. 

ووجه مديرية التموين بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

وشدد الشريف على ضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

محضر تمويني
محضر تمويني
محضر تمويني
محضر تمويني
محضر تمويني
محضر تمويني
محمد الشريف مديرية التموين الحملات الرقابية 1712 محضر مخالفات تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

شقيق دكتورة الدقهلية الأكبر: طردناها من منزل العائلة لسوء سلوكها (فيديو)

بالدرجات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي بنين وبنات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة في أبوظبي (صور)

بعد الجرعة التعزيزية.. تراجع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل

اشتية: إزدياد موجة الإرهاب والعنف من جيش الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا