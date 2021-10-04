الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بقصر عابدين

قصر عابدين
قصر عابدين

يستعد قصر عابدين لاستقبال حفل ضخم يعد الأول من نوعه حيث يقدم أشهر أغاني الأفلام المصرية بتوزيع أوركسترالي، والذي يحيه النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم 29 أكتوبر القادم في قصر عابدين.

وفي ظل إحياء الأغاني الأفلام الشهيرة والمتميزة التي طالما لاقت أعجاب ومتابعة من جماهير الوطن العربي لأشهر الفنانين في السينما المصرية، قامت شركة "RMC" للاستشارات والتسويق بالتعاون مع ومجموعة قنوات MBC  بتنظيم حفل كبير تحت عنوان  “صوت السينما” بتنظيم هذا الحفل والذي تقدمه شركة صوت السينما بإنتاج ضخم من خلال إعادة توزيع الأغاني بتوزيع خاص لأوركسترا القاهرة السيمفوني في عودة للموسيقى والفن الجميل الأصيل.

وكان قصر عابدين قد بدأ في استقبال عدد من الحفلات في نهاية العام الماضي بعد إغلاقه لفترة طويلة، والتي شملت حفل كوكب الشرق أم كلثوم في 3 سهرات متتالية بتقنية الهولوجرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، خاصة مع أجواء الحفل التاريخية والأثرية التي يتميز بها قصر عابدين.

ويعد قصر عابدين تحفة فنية تاريخية نادرة، شهد العديد من الأحداث التاريخية الهامة، وهو أحد أهم الأبنية العريقة وأشهر القصور المصرية الشاهدة على تاريخ مصر الحديث.

ويقام الحفل بمراعاة إتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وكافة إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من «كوفيد 19».

ويعد قصر عابدين تحفة فنية تاريخية نادرة، شهد العديد من الأحداث التاريخية الهامة، وهو أحد أهم الأبنية العريقة وأشهر القصور المصرية الشاهدة على تاريخ مصر الحديث.

و يقام الحفل بمراعاة إتباع إرشادات التباعد الاجتماعي و كافة إجراءات الأمن و السلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من «كوفيد 19».

مدحت صالح السينما المصرية حفل مدحت صالح أوركسترا القاهرة السيمفوني قصر عابدين ريهام عبد الحكيم أوركسترا القاهرة النجم مدحت صالح المايسترو ناير ناجي القاهرة السيمفوني

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