عصام السيد وأحمد مختار يسلمان شهادات للمشاركين بورشتي الإخراج والتمثيل (صور)

سلم رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان القدير يوسف إسماعيل شهادات المشاركة لورشتي الإخراج والتمثيل عقب انتهاء مدة التدريب فيها ، وشارك المدربان بتلك الورش ، المخرج الكبير عصام السيد والفنان الكبير أحمد مختار في تسليم الشهادات لكل المشاركين فيها الذين عبروا عن سعادتهم بمدى الاستفادة من خبرات المدربين بتلك الورش .

وقال الفنان أحمد مختار إنه خلال الورشة تم تدريب الحضور على استكشاف طاقات الجسد والصوت، ومتطلبات فنون الأداء والتمثيل المسرحي، وكيفية الوصول إلى الشخصية ومعايشتها من خلال تدريبات على الشقين العملي والنظري، من خلال منهج مدروس ومحدد ومعروف عالمياً يقوم الفنان أحمد مختار بالتدريب من خلاله.

المسرح المصري

كما قدم المخرج عصام السيد التعريف بأهم أساسيات ومبادئ الإخراج المسرحي مع استعراض نماذج حية من أهم أعمال المسرح المصري وتحليلها من وجهة نظر إخراجية.

المسرح المصري

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر حتى 9 أكتوبر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبد الله غيث ، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبد الغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار "الكاتب المسرحي المصري" عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.