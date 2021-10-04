الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يعلن افتتاح كوبري «القاصد» بشبين الكوم غدا

محافظ المنوفيه يتفقد
محافظ المنوفيه يتفقد كوبري القاصد

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال رصف وتطوير كوبري القاصد بنطاق حي غرب شبين الكوم، مشدداً على مدير مديرية الطرق بالمحافظة بضرورة الانتهاء اليوم من أعمال رصف الكوبري مع مراعاة كافة المواصفات الفنية للأعمال.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم غداً فتح الكوبرى أمام المارة لإحداث سيولة مرورية بالمنطقة باعتباره مدخل حيوي وهام لمدينة شبين الكوم.

جاء ذلك خلال متابعته للوقوف على آخر مستجدات الأعمال للكوبري، كما تابع أعمال كشط الطبقة الأسفلتية المتهالكة ووجه بتسريع معدلات الأداء للبدء فى أعمال الرصف فوراً، حيث سيتم إقامة حاجز معدني لمنع مرور السيارات التي تزيد حمولتها عن 30 طن لضمان الحفاظ على سلامة الكوبري.

كما وجه محافظ المنوفية رئيس حى غرب بتغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبى الكوبري بهدف تحسين مستوى جودة الإنارة ولإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً كونه مدخل رئيسى للعاصمة.

المنوفية محافظة صور سيارات كوبر الصرف الصحي مستوى افتتاح سيولة مرورية تطوير

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حديقة الأسماك

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