مجلس إدارة القياس بجامعة سوهاج يناقش مقترحات لتطوير العمل

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة مركز القياس والتقويم؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بسير العمل داخل المركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبري باسط مدير مركز القياس والتقويم والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس مسئولي وحدات القياس والتقويم بالكليات المختلفة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الجامعة تحرص على نشر ثقافة القياس والتقويم ورفع مستوى الوعى بأهمية تطوير عمليات القياس والتقويم كأحد مداخل تحسين منظومة التعليم بالجامعة، بما يساهم فى إنشاء وتطوير البنية التحتية بالكليات لاستخدام آليات حديثة لإدارة نظم التقويم والامتحانات وتطويرها واستخدام طرق حديثة للقياس والتقويم .

وقال الدكتور صفا محمود السيد، إنه خلال الاجتماع تم بحث ضوابط استخدامات معامل المركز لإجراء الاختبارت الإلكترونية للمعاهد والمؤسسات التعليمية خارج الجامعة، إلى جانب عرض خطة عمل المركز للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢، إضافة إلى مناقشة إجراءات نشر ثقافة التقويم بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأضاف الدكتور صبري باسط، أنه تم اعتماد دورات المركز كإحدي الدورات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة ضوابط التصحيح الإلكتروني للمؤسسات التعليمية والباحثين من اختبارات واستبيانات وتحديث دليل الامتحانات والخاص بإدارة العملية الامتحانية، والذى يوضح دور كل من عضو هيئة التدريس والملاحظين والطلاب الذي تم عمله سابقًا، بما يتناسب مع التطور الحادث فى أساليب التقويم وإجراءاته وتوزيعه على الكليات.

فيما نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج دورة تدريبية بعنوان "تأهيل العاملين بالمكتبات علي العمليات الفنية لمقتنيات المكتبات "، وذلك بمركز تنمية الموارد البشرية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو صقل مهارات اخصائي المعلومات ومديري المكتبات و رفع مستواهم الفني والتقني أثناء تعاملهم مع مواقعهم الفنية بالمكتبات الجامعية، و إكسابهم خبرات مختلفة في الخدمات المكتبية، والعمليات الفنية المستندية، الي جانب تدريبهم علي الأعمال الرقمية كخطوة أساسية نحو التحول الرقمي .

وأشارت الدكتورة إيمان حماد عضو هيئة التدريس بقسم المكتبات بكلية الاداب والمحاضر بالتدريب الي أن الدورة تناولت عدة محاور منها كيفية البحث الآلي في مصادر المعلومات وبنك المعرفة المصري (EKB)، والبحث في نظام المستقبل وموقع الاتحاد المصري للمكتبات الجامعية (EULC )، الذي وهم المصادر الأساسية للحصول على المعلومات، والتعريف به من حيث النشأة والأهداف ومدي الاستفادة منهم، وذلك حتي يستطيع الطاقم المكتبي إفادة الباحثين والدارسين بالجامعة، للوصول إلى ضالتهم البحثية في ظل الإنتاج الفكري الذي لا يستطيع الباحث العلمي التحكم في زمامه، إلا من خلال معرفته بالمصادر المعلوماتية والمواقع الإلكترونية والبحثية.

وأوضحت أماني عثمان مدير عام ادارة التنظيم والإدارة انه شارك بالدورة ٢٨ متدرب من العاملين بمكتبات الجامعة، وذلك علي مدار ٣ أيام، بواقع ١٥ساعة تدريبية، مضيفة أن البرنامج تناول ايضاً تدريب العاملين علي أعمال المكتبات من عمليات فنية والفهرسة والإضافة والتزويد والتصنيف، الي جانب تدريبهم علي الجرد السنوي و أعمال المكتبة الرقمية بشكل دقيق .

الجدير بالذكر أنه حاضر بالتدريب كلا من هيام عبدالعزيز مدير عام المكتبات، وإيمان كامل مدير مكتبة كلية الطب، وطارق السيد مدير التوجيه الإداري .