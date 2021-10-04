الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هشام خرما: سعيد بردود الأفعال حول «ماكو» وأحضر لجولة موسيقية حول العالم

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي هشام خرما

أعرب الموسيقار العالمي هشام خرما، عن سعادته البالغة بردود الأفعال حول فيلم «ماكو»، مؤكدا أنه يضع اللمسات الأخيرة لأحدث ألبوماته الموسيقية لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ويضم الألبوم مقطوعات موسيقية جديدة، تنتمي إلى نوعية «الفيوجن»، وهي مزيج بين الموسيقى الشرقية مع الآلات الغربية، بالإضافة إلى أنه يقوم بعمل الموسيقى التصويرية لفيلم «يوم 13» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد داود، والفنانة دينا الشربيني، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وعن خارطة حفلاته في الفترة المقبلة، أكد «خرما» لـ«الدستور»، أنه يحضر لجولة موسيقية في عدة بلدان، يبدأها بموعد مع جمهوره في القاهرة بحفل ضخم يجهز له على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً، ويقدم «خرما» خلاله مجموعة من مؤلفات الفيوجن الموسيقية، وهي مزيج بين الموسيقى الشرقية مع الآلات الغربية منها «أرابيسك»، و«لحن الغروب»، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أعماله الموسيقية، منها «الرحلة الأولى، سهلة وبسيطة، شوف بقلبك، وفي الملكوت، وحلق معى، وشوف بقلبك».

الموسيقار العالمي هشام خرما هشام خرما فيلم ماكو هشام خرما يجهز لألبوم جديد حفل هشام خرما في شهر أكتوبر هشام خرما يضع موسيقى فيلم يوم 13

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حديقة الأسماك

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