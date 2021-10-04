مصدر أمني سوداني: اعتقال 8 مشتبه فيهم بتهم الإرهاب بشرق النيل وأم درمان أمس

أعلن مصدر أمني سوداني، اليوم الاثنين، عن اعتقال 8 مشتبه فيهم بتهم الإرهاب أمس في شرق النيل وأم درمان، حسبما افادت شبكة سكاي نيوز الاخبارية.

وكشف المصدر الأمني السوداني، أن السلطات دفعت بمدرعات لإحكام السيطرة على بناء يتحصن فيه إرهابيون في منطقة جبرة اليوم .

- تفاصيل الاشتباكات جنوبي الخرطوم اليوم

وشهد حي جبرة جنوب الخرطوم إطلاق نار، اليوم، وأن الأنباء تتحدث عن اشتباك مع جماعة إرهابية، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك أسفر عن مقتل 4 عناصر من المجموعة المسلحة وعنصر من قوات الأمن السودانية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن إلقاء القبض على 4 عناصر إرهابية.

وذكر المصدر أن القوات الأمنية المشتركة تطوق منطقة المواجهات جنوبي الخرطوم وزيادة عدد القوات لتنظيف تواجد الخلية، مبرزا أنه تم تحريك مدرعات ثقيلة من سلاح المدرعات لمنطقة المواجهات مع الخلية الإرهابية.

وأشار إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة، فيما يحدث إطلاق نار كثيف بين القوات الأمنية المشتركة والخلية الإرهابية.

وأفادت صحيفة السوداني في الخرطوم بوقوع اشتباك اليوم الاثنين مع خلية إرهابية في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم، وإصابة 4 عناصر من الأمن السوداني.

وكانت قوات الأمن السودانية، قد أطاحت أمس الأحد، بـ 3 عناصر إرهابية في حي الهدى شرق النيل، بالعاصمة الخرطوم.

والثلاثاء الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية في السودان 11 إرهابيا أجنبيا في مداهمة أمنية، أدت إلى مقتل 5 رجال شرطة وإصابة آخرين.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لجهاز المخابرات السوداني إن المجموعة الإرهابية كانت في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية "جبرة" بجنوب الخرطوم.