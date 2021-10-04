الحبيب علي الجفري: التنفير بالدين أمر في غاية الخطورة

قال الحبيب علي الجفري الداعية اليمني، ورئيس مؤسسة طابة للبحوث والدراسات الإسلامية، إن أخطر أنواع التنفير من الدِّين هو التنفير بالدِّين، وهذا يظهر جليًا عند بعض الجماعات والتيارات التي تعتقد أنها أكثر الناس فهماً للدين.

وأوضح الجفري، عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”: أن تنفير البعض من الدين باستخدام الدين، أمر في غاية الخطورة.

وتابع أن الرسول يعلمنا من خلال الحديث: إن منكم منفرين، فمن أمّ الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة، أن من يتصدر لخدمة الدين ينبغي أن يلاحظ حالة المتلقي وألا يكون منفرًا للناس ولو حتى عبر تلاوة كلام الله أثناء الصلاة.

وأضاف أن هناك نموذج لحالة التنفير وهي مسألة تهنئة أهل الكتاب في عيدهم، حتى يصل الأمر، في رأيه، إلى حالة التنفير من الدين من خلال الأسلوب الفظ والعبارات المسيئة.