خلال زيارته إلى روسيا.. شكري: بحثنا ملفات سد النهضة وسوريا وليبيا

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، خلال زيارته إلى موسكو، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال وزير الخارجية إنه بحث مع لافروف عدة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، أبرزها العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر.

شكري يبحث ملفات سد النهضة وليبيا خلال زيارته إلى روسيا

وأضاف شكري: "بحثت مع وزير خارجية روسيا أزمة سد النهضة، و‏الأوضاع في سوريا وسبل الخروج من الأزمة".

وكذلك، أكد وزير الخارجية ‏أهمية تفعيل خارطة الطريق الليبية وإجراء الانتخابات في موعدها، بالإضافة إلى ‏ضرورة مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب في ليبيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأشار وزير الخارجية إلى تأكيد مصر على أهمية حل الدولتين في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسلم شكري، لافروف، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويؤكد لقاء شكري ولافروف على أواصر الصداقة التاريخية التي تربط مصر وروسيا، والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات.

وتوجه وزير الخارجية، أمس الأحد، إلى موسكو تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، لعقد مشاورات سياسية بين روسيا ومصر، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.