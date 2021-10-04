محافظ الشرقية يوجه بإقامة سلالم متدرجة لمنزل مواطن كفيف بقريه كفر عجيبة

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرة الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة، بتشكيل لجنة فنية هندسية لبحث إمكانية إقامة سلالم متدرجة بما لا يخالف القانون، وذلك على نفقة المحافظة مراعاة لظروف مواطن كفيف مقيم بقريه كفر عجيبة بمركز ومدينة ههيا.

وكان مركز ومدينة ههيا قد شهد حمله مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة كافة أشكال التعديات والبناء بدون ترخيص، وذلك ضمن أعمال الموجة ١٨، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لاسترداد حق الدولة.

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات أسفرت اليوم عن تنفيذ إزاله لـ ٢٥ حاله اشتملت على إزالة سلالم وتلتوار ومباني على مساحة إجمالية قدرها ١٣٧ متر بقريتي كفر عجيبة والعواسجة بنطاق الوحدة المحلية بالعلاقمة بمركز ههيا.

وأشار المحافظ إلى أنه قد صدر القرارين الإداريين رقم ٣٠٤ لسنه ٢٠٢٠ ضد المواطن “م. ا. ع. خ”، والقرار رقم ٣٠٥ لسنه ٢٠٢٠ ضد المواطن “ر. ح. ج. ا” لإقامتهما سلالم بالمخالفة بشوارع قريه كفر عجيبة بنطاق الوحدة المحلية بالعلاقمة والتي تعوق حركه المارة.

زنزه إلى أن رجال الوحدة المحلية قد قاموا بالتنبيه على المواطنين المخالفين بسرعة تعديل السلالم المخالفة ولم يتم الاستجابة فتم تنفيذ إزالة تلك السلالم والتعديات المخالفة ضمن أعمال الحملة المكبرة اليوم وتطبيق القانون على الجميع.

وأكد محافظ الشرقية أنه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن استهداف الحمله المكبرة لإزالة التعديات المخالفة للرجل “الكفيف” عار تماما عن الحقيقة.