الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

اشتية: إزدياد موجة الإرهاب والعنف من جيش الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا

محمد اشتية
محمد اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن هناك ازديادًا في موجة الإرهاب والعنف الموجه ضد الشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأضاف اشتية، في مُستهل كلمته في جلسة الحكومة الأسبوعية بمدينة رام الله، أنه خلال النصف الأول من هذا العام بدا واضحًا أن هناك سياسة مستمرة لسياسة إطلاق النار بغرض القتل، والتي تنتهجها إسرائيل تجاه أبناء شعب فلسطين.

وأوضح أن هذه ما هي إلا سياسة إجرامية يجب أن تتوقف، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في فلسطين لرفع صوتها، ورفع تقاريرها لفضح سياسة القتل هذه التي تمارسها دولة الاحتلال.

وأعلن اشتية أن الجلسة المُقبلة للحكومة ستعقد في محافظة جنين، من أجل الاطلاع على احتياجات المواطنين، والدخول في حوارات مع الفعاليات في المحافظة، لافتاً إلى أن الحكومة ستعقد جلساتها خلال الفترة القادمة في كافة المحافظات، بما فيها محافظة القدس من أجل الوقوف عن قرب على مطالب المواطنين واحتياجاتهم.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، عشرة فلسطينيين في مُحافظات الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين في القدس عقب مداهمة منازل ذويهم في بلدة العيسوية وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
وفي مُحافظة بيت لحم جنوبي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي حي الطيرة الراقي بمحافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر البرغوثي (21 عامًا) خلال اقتحامها للحي.

ووقعت مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال خلال اقتحام الحي، ولم يبلغ عن إصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عين قينيا ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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