بعد الحديث عنها.. معلومات عن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد.. حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب على معرفة المدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي، وقالت فى بيان لها : «مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج من المدارس المختلفة على مستوى المحافظات من بينها مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى».

معلومات عن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن هذه المدرسة حتى يعرف الطلاب وأولياء الأمور عنها أكثر.

_ تقبل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

_ تتخصص الدراسة في المدرسة بداية من الصف الثالث الثانوي، في 3 تخصصات هي:

- تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

- تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

- معالجة وضبط محطات مياه الشرب والصرف الصحي

_ هى أول مدرسة حكومية متخصصة فى مياه الشرف والصرف الصحى

معلومات عن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

_ المدرسة تقبل البنين فقط

_ تتميز هذه المدرسة بتوفير التدريب لطلابها أثناء الدراسة، وفرصة عمل لخريجيها عقب إنتهاء الدراسة التي تستمر 3 سنوات، يدرس الطالب خلال الصفين الأول والثاني دراسة شاملة، ليتخصص في السنة الثالثة والنهائية في أحد الأقسام الفنية (شبكات، محطات، معامل) بحسب المجموع ورغبة الطالب وفي ضوء الاحتياجات والتخصصات الفنية التي تحددها شركة المياه، ويمكن الطالب الالتحاق بكلية التعليم الصناعي أو كلية الهندسة.

- يتم اختيار الطلاب عقب تشكيل لجنة لإجراء الاختبار الإلكتروني بمشاركة موجهى عموم المواد (عربي، إنجليزي، رياضيات، علوم) ومدير التطوير التكنولوجى بالمديرية، إضافة إلى اللجنة المشكلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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مدرسة شركة المياه تعتبر مدرسة نوعية ضمن 4 مدارس على مستوى الجمهورية والتى يلتحق بها أبناء 10 محافظات وهى محافظات (الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر إضافة إلى بني سويف).