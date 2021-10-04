محافظ الشرقية يتابع انتظام سير العمل بالوحدة المحلية بالصالحية

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد العاملين بمقر علمهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع علي سجل الحضور والانصراف، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

وأوصى محافظ الشرقية العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.

وشدد على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تفقد محافظ الشرقية شارعي طريق “الصالحية / الإسماعيلية” والترعة المردومة ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة فاقوس بشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من شوارع القرية وإزالة كافة الإشغالات، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وتطبيق القانون على المخالفين.