«الداخلية» توزع حقائب مدرسية على دور الأيتام وذوي الاحتياجات بالبحيرة

قامت وزارة الداخلية، بتجهيز حقيبة مدرسية، لإهدائها للأطفال بدورالأيتام – الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة، بين هيئة الشرطة والمواطنين، في مختلف المناسبات.

ووزعت الوزارة عدد من الحقائب المدرسية، على عدد من تلك الدور الكائنة بمحافظة البحيرة.

وتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية، أثناء عمليات التوزيع، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير، حرصًا على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة، والتواصل مع المواطنين، من خلال المبادرات الإنسانية، ومشاركتهم الاحتفالات بكافة المناسبات.

وتواصل وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

وقالت الداخلية: «إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد».

يأتي ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

وتشهد المبادرة توفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما يضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تسهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين، بتجهيز (32000 شنطة مدرسية) بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

جرى التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.