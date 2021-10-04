الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يعالج آلام الأسنان وقرحة المعدة.. «الزراعة» تكشف عن 9 فوائد للقرنفل

القرنفل
القرنفل

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين عن 9 فوائد لنبات القرنفل وتشمل:

فوائد القرنفل الصحية

1- ‏يساعد استخدام القرنفل في خفض خطر الإصابة بالالتهابات وذلك بسبب المواد الموجودة فيه والتي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات ومن أهمها مادة اليوجينول. 

2- يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل، كما يساعد في إدارة أعراضه في حال الإصابة به.

3- يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة
إن القرنفل يحتوي على العديد من المواد والتي لها دور كمضادات للأكسدة، وهذا يعني أنها تعمل على التقليل من مشكلة الإجهاد التأكسدي الناتجة عن تراكم الجذور الحرة في الجسم.

4- يقلل من مشكلة تقرحات المعدة
حيث يستخدم العديد من الأشخاص القرنفل من أجل التقليل من مشكلة تقرحات المعدة، حيث تعود فائدة القرنفل في ذلك من خلال دوره في زيادة سماكة المخاط الذي يحمي جدار المعدة، مما يقلل من مشكلة التقرحات.

5- يزيد من عمل وكفاءة الكبد
حيث ‏تشمل فوائد القرنفل على الريق وفي أي وقت تعزيز عمل وصحة الكبد ووظائفه.
حيث تعمل المواد الموجودة فيه وخاصة مادة اليوجينول على التقليل من علامات الإصابة بالكبد الدهني وتشمع الكبد، كما أنها تساعد في تحسين وظائف الكبد بشكل عام.

6- يحسن صحة الفم والأسنان
هذه الفائدة تعد من أكثر الفوائد الصحية المرتبطة بالقرنفل شيوعًا، حيث استخدم القرنفل منذ القدم من أجل تحسين صحة الفم والأسنان.
يعتقد أن استخدام القرنفل من شأنه أن يقلل من مشكلة تسوس الأسنان والبكتيريا الضارة الموجودة في الفم، كما أنه يساعد في التخلص من رائحة النفس الكريهة وتراكم البلاك على الأسنان.

7- يقوي صحة الجهاز الهضمي
القرنفل له دور كبير في التقليل من مشكلة تقرحات المعدة، فإنه يعمل على تقوية صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
من الممكن استخدام القرنفل من أجل تعزيز عملية الهضم والتقليل من تهيج المعدة والأمعاء، كما من الممكن استخدام القرنفل المقلي تحديدًا من أجل التخلص من القيء.

8- يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا
حيث يحتوي القرنفل على مواد ومركبات مختلفة لها خصائص مضادة للبكتيريا.
هذا يعني أن استخدام القرنفل يساعد في محاربة الإصابة بالأمراض البكتيرية المختلفة.

9-يعزز المناعة ويقويها
إن استخدام القرنفل المجفف من شأنه أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي ووظائفه في محاربة الأمراض؟
حيث يعمل القرنفل على زيادة مستويات وعدد كريات الدم البيضاء بالتالي تحسين ردة فعل الجهاز التحسسية

يعالج الأم الأسنان وقرحة المعدة الزراعة تكشف قدم فوائد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

«الأرصاد»: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى 29

أسرة العالم أحمد زويل تلجأ للقضاء للكشف عن سرية حساباته فى أحد البنوك

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

«من الكوافير للدار الآخرة».. «الشك» يُنهي حياة «سيدة الهرم» على يد زوجها

مائل للبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

اشتية: إزدياد موجة الإرهاب والعنف من جيش الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا

محاولات لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.. ما القصة؟

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية