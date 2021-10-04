يعالج آلام الأسنان وقرحة المعدة.. «الزراعة» تكشف عن 9 فوائد للقرنفل

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين عن 9 فوائد لنبات القرنفل وتشمل:

فوائد القرنفل الصحية

1- ‏يساعد استخدام القرنفل في خفض خطر الإصابة بالالتهابات وذلك بسبب المواد الموجودة فيه والتي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات ومن أهمها مادة اليوجينول.

2- يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل، كما يساعد في إدارة أعراضه في حال الإصابة به.

3- يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة

إن القرنفل يحتوي على العديد من المواد والتي لها دور كمضادات للأكسدة، وهذا يعني أنها تعمل على التقليل من مشكلة الإجهاد التأكسدي الناتجة عن تراكم الجذور الحرة في الجسم.

4- يقلل من مشكلة تقرحات المعدة

حيث يستخدم العديد من الأشخاص القرنفل من أجل التقليل من مشكلة تقرحات المعدة، حيث تعود فائدة القرنفل في ذلك من خلال دوره في زيادة سماكة المخاط الذي يحمي جدار المعدة، مما يقلل من مشكلة التقرحات.

5- يزيد من عمل وكفاءة الكبد

حيث ‏تشمل فوائد القرنفل على الريق وفي أي وقت تعزيز عمل وصحة الكبد ووظائفه.

حيث تعمل المواد الموجودة فيه وخاصة مادة اليوجينول على التقليل من علامات الإصابة بالكبد الدهني وتشمع الكبد، كما أنها تساعد في تحسين وظائف الكبد بشكل عام.

6- يحسن صحة الفم والأسنان

هذه الفائدة تعد من أكثر الفوائد الصحية المرتبطة بالقرنفل شيوعًا، حيث استخدم القرنفل منذ القدم من أجل تحسين صحة الفم والأسنان.

يعتقد أن استخدام القرنفل من شأنه أن يقلل من مشكلة تسوس الأسنان والبكتيريا الضارة الموجودة في الفم، كما أنه يساعد في التخلص من رائحة النفس الكريهة وتراكم البلاك على الأسنان.

7- يقوي صحة الجهاز الهضمي

القرنفل له دور كبير في التقليل من مشكلة تقرحات المعدة، فإنه يعمل على تقوية صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

من الممكن استخدام القرنفل من أجل تعزيز عملية الهضم والتقليل من تهيج المعدة والأمعاء، كما من الممكن استخدام القرنفل المقلي تحديدًا من أجل التخلص من القيء.

8- يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا

حيث يحتوي القرنفل على مواد ومركبات مختلفة لها خصائص مضادة للبكتيريا.

هذا يعني أن استخدام القرنفل يساعد في محاربة الإصابة بالأمراض البكتيرية المختلفة.

9-يعزز المناعة ويقويها

إن استخدام القرنفل المجفف من شأنه أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي ووظائفه في محاربة الأمراض؟

حيث يعمل القرنفل على زيادة مستويات وعدد كريات الدم البيضاء بالتالي تحسين ردة فعل الجهاز التحسسية