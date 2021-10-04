الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية: الانتهاء من حصاد 121 ألف فدان أرز

حصاد الارز
حصاد الارز

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من حصاد 121 ألف فدان مزروع بمحصول الأرز بنسبة تخطت 57%، بالإضافة إلى كبس وتجميع 92 ألف و675 طن قش أرز منذ بدء موسم الحصاد، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 212 ألف 47 فدان بنطاق دائرة المحافظة. 

أكد محافظ الشرقية على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز، وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة.

وشدد على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تجهيز 82 نقطة تجميع بنطاق المحافظة، و53 موقع جديد لاستلام وكبس قش الأرز، حيث بلغ إجمالي ما تم كبسة وتجميعه حتي الآن بنقاط التجميع ومواقع الحصاد 92 ألف و675 طن قش أرز، وتم الانتهاء من فرم 50 ألف و143 طن وتشوين 99 ألف و184 طن قش أرز، وكذلك تحرير 40 محضر حرق قش أرز للمزارعين المخالفين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدى خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة وكونها إهداراً لأحد مصادر الثروة التي يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

موسم الحصاد الأرز حرق المزارعين ندوة السحابة السوداء قش الأرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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