3 تخصصات للدراسة بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج من المدارس المختلفة على مستوى المحافظات.

وتقبل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وتتخصص الدراسة في المدرسة بداية من الصف الثالث الثانوي، في 3 تخصصات هي:

- تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

- تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

- معالجة وضبط محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ولمشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي :

https://wetransfer.com/downloads/e97783993f8b8f9f1ae26af31b05db8320211003144410/0caaaa?fbclid=IwAR06pOKFaA9Pj5FZGtRFcyo4TZQCJagc0-S1zThqEbt211KnuakVqaBzpuM

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة سوف تنتظم في جميع المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 طوال أيام الأسبوع.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بكل وضوح إن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال أيام الأسبوع في المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ، سوف تبدأ الدراسة في موعدها بدون تأجيل ، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.

وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.