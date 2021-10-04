عصام شيحة: سنكون مرجعية للمنظمات الدولية في المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان

وجه عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقين وعلى رأسهم الوزير محمد فائق، مؤكدًا إنهم قدموا إسهامات عديدة لملف حقوق الإنسان.

وأكد شيحة، أن التشكيل الجديد تضمن قامات هامة، وسيقومون باستكمال مسيرة المجلس السابق.

وأضاف، سوف نعمل على أن يكون المجلس القومى مرجعية للمنظمات الدولية فى المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان، وكذلك التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية.

وأضاف شيحة، قائلا «أتمنى أن نعمل على تطوير آلية العمل فى فروع المجلس ولا نريد أن نسبق الاحداث حتى ينعقد الاجتماع الأول لوضع خطط مستقبلية فى ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعد خطوة هامة للعمل الحقوقى».

وأشار إلى أن المجلس الجديد سوف يعمل على تنفيذ الاستراتيجية بما يحقق أهدافها المرجوة كذلك تصحيح المفاهيم المتعلقة بالملف الحقوقى المصري.