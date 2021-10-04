الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح معرض الفنون التشكيلية «فيها حاجة حلوة»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة سوهاج، تحت عنوان "فيها حاجة حلوة"، والذي ينظمه قصر ثقافة الطفل، لـ 25 مشارك من أبناء سوهاج الموهوبين من سن 8 وحتى 25 عاما، منهم أطفال من ذوي الهمم.

وهنأ محافظ سوهاج، الموهوبين بافتتاح المعرض، موجها الشكر للقائمين عليه، مؤكدا دعمه الدائم لأبناء وشباب المحافظة الموهوبين، وحرصه الدائم على مشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الداعمة لهم.

وتفقد المحافظ المعرض واللوحات الفنية المعروضة، معربا عن إعجابه بالمستوى الفني الراقي للمشاركين بالمعرض.

وتضمن افتتاح المعرض بعض المسابقات الثقافية الترفيهية من خلال وضع غطاء على بعض اللوحات المرسومة لشخصيات تاريخية وعلماء وزعماء مصريين من الماضي والحاضر، مع وضع بعض المعلومات على كل لوحة من خلالها يتم التعرف على صاحب الشخصية.

مستوى عمل تنسيق عرض مصري عرف اجتماع طفل التشكيلية خلال اليوم خدمات قامة شخصية

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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