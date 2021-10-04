ضمن مبادرة صنايعية مصر.. تدريب بجامعة القناة على زراعة نباتات الزينة

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، على دور الجامعة المجتمعي ومشاركاتها الفعالة في المبادرات الرئاسية المختلفة، التي تهدف للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وحل مشكلاته، موضحا أن الجامعة تشارك بمبادرة "صنايعية مصر" من أجل الحفاظ على الحرف التراثية، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية الدخل.

وأوضح رئيس الجامعة تنظيم برنامجا تدريبيا عن كيفية زراعة نباتات الزينة، ويستمر على مدى يومين 4، 5 أكتوبر الحالي.

و حاضر في اليوم الأول للتدريب الدكتور محمد أحمد الصادق الأستاذ المساعد بقسم البساتين بكلية الزراعة، حيث تناول تعريف نباتات الزينة، وأهميتها، وتحدث عن أهم المجاميع النباتية مثل النباتات العشبية، والشجيرات والأشجار، نباتات الظل والصوب الزراعية، المسطحات الخضراء، النخيل وأشباه النخيل.

كما تناول النباتات التي تزرع أو تنمو بريا والتي يمكن استعمالها ككل أو جزء منها في تزيين وتنسيق الأماكن في المنازل والمكاتب، و الأماكن العامة، والمستشفيات والتي لها دور كبير في تنقية الهواء من عنصر ثاني أكسيد الكربون، وعناصر أخرى كثيره تؤثر على صحة الإنسان.

- زراعة نباتات الزينة ودورها في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان

وتطرق إلى النباتات الخضراء، حيث أثبتت الدراسات العلمية دورها في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان البدنية أو النفسية، مؤكدا على أن نباتات الزينة تعد أفضل فلاتر لملوثات الهواء الشائعة، حيث يوجد حوالي 300 مادة عضوية متطايرة في هواء المكاتب، والمنازل ناتجة من الأثاث، ومواد البناء، والمنظفات، والأدوات المكتبية، وآلات التصوير ومعطرات الهواء والمبيدات.

و يستفيد من البرنامج التدريبي العاملون بالوحدة المحلية للقنطرة شرق ، مديرية الزراعة، كلية الطب البيطري، وحدة تكافؤ الفرص إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، حي اول، وكلية الزراعة.

ويشرف على تنفيذه المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة.