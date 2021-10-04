شهادات تقدير للمشاركين من المصريين بالخارج في دعم «حياة كريمة»

قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جزيل الشكر والتقدير للمصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين قاموا بالتبرع ودعم المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، عن طريق حملة التبرعات التي أطلقتها وزيرة الهجرة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم إرسال شهادات تقدير لكل المشاركين المساهمين في حملة دعم وجمع تبرعات لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهم: السيدة المصرية/ ليلى بنس مستشارة إدارة الثروات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومؤسسة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة، ونادي روتاري "مابل فالي" بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى المتبرعين الآخرين من المصريين بالخارج، تقديرًا لدعمهم، حيث أشادت بسرعة استجابتهم لتلبية نداء وطنهم، مشددة على اعتزازها وفخرها بدورهم تجاه مصر وطنهم أمام كل التحديات وبثقتهم في الدولة المصرية، ومؤكدة على ضرورة الاستمرار في دعم هذا المشروع العظيم والترويج له خارجيًا.

وطالبت وزيرة الهجرة كافة المصريين بالخارج المتبرعين في الحملة بإرسال البريد الإلكتروني الخاص بهم وما يثبت تبرعهم ومشاركتهم عبر بريد الوزارة: [email protected]

[email protected]

[email protected]

حتى يتم إرسال شهادات التقدير لهم موقعة من وزيرة الهجرة، تعبيرًا عن جزيل الشكر والتقدير لمشاركتهم في تنمية وطنهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الحملة مستمرة في دعم المشروع القومي "حياة كريمة" لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري، مشيرة إلى أن كل هذه المشاركات عبرت عن قوة المصريين والتفافهم حول قيادتهم السياسية، داعية كافة المصريين بالخارج للمشاركة في الحملة، وقالت: "نؤكد أننا جميع على قلب رجل واحد ليبقى الوطن آمنا، ولنشارك في مسيرة البناء والتنمية، نشيد وندافع.. نبني ونعمر كل شبر على أرض المحروسة"، مشددة على أن الشعب المصري معدنه أصيل في وقت الأزمات وقادر على مواجهة التحديات، ومضيفة: "مع إطلاق الرئيس للمبادرة الرئاسية فإننا حرصنا على أن يكون للمصريين بالخارج دور، كما هي عادتهم في كل المحطات التي يمر بها الوطن".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أطلقتا حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في فاعلية أقيمت مساء السبت الماضي تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور ممثلين عن مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء من البرلمان المصري، وبالتزامن مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر المجيد.