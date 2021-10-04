في اليوم الخامس عشر.. أماكن تواجد حملة «معًا نطمئن.. سجّل الآن» بالإسماعيلية

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن استكمال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، لليوم الخامس عشر على التوالي بالإسماعيلية، نظرًا لإقبال المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح خلال الأيام الماضية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وتشجيعهم للتسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تخصيص أتوبيسين للحملة بمدينة الإسماعيلية، وأتوبيس لكل إدارة صحية يضم فريقًا من التواصل المجتمعي بمديرية الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، فقط بصورة بطاقة الرقم القومي.

- أماكن تواجد الحملة اليوم

وأوضح أن الحملة ستتواجد بالأماكن التالية بمدينة "مدينة الإسماعيلية سيارات متنقلة بين الميادين العامة بالإسماعيلية، تبدأ من ميدان عثمان احمد عثمان، ثم ميدان فوكس واخيرا ميدان عرابي،وفي مدينة أبوصوير عزبة أبومنصور، ومركز شباب الواصفية، وفي مدينة القنطرة غرب عزبة الصولى وعزبة 16، وفي مدينة فايد بفندق ابوسلطان، وشركة المهن الطبية، وفي مدينة التل الكبير الجزيره الخضراء، وفي مدينة القصاصين الخفيج، الدواويس على الشارع المحسمة، والمحطة تل ثمود، والدوايدة، و الوادى الكوع ابومعروف- السويدات بمضيفة عائلة سلمى".

وأضاف "حطب" أنه بالتنسيق مع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، و مديرية الشباب والرياضة سيتم توجيه المواطنين بعد التسجيل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"؛ لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل، بأقرب مركز شباب “مركز شباب السلام- مركز شباب الفردوس” لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة وهدفها تطعيم كل مواطن على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا والوصول له بمختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد شدد على جميع المديريات الخدمية بالجهاز الإداري بالدولة، على ضرورة حث العاملين لديهم بضرورة التطعيم والحفاظ على صحتهم وتلقى لقاح كورونا كإجراء ضروري لمجابهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.