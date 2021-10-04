الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

زوجي طلقني في فترة الحيض ما حكم الشرع؟.. علي جمعة يجيب:

على جمعة
على جمعة

من الأسئلة التي وردت في مجموعات الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب السيدات، فتوى من سائلة تقول: زوجى طلقنى خلال فترة الحيض، فهل يقع الطلاق؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة حكم الشرع في الطلاق خلال فترة الحيض والأحكام المترتبة عليه، ضمن الخدمات التي تقدمها لجمهور القراء على مدار اليوم.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الطلاق في الحيض يقع صحيحًا، والنهي عن إيقاعه في زمن الحيض إنما هو لعدم الإضرار بالزوجة بتطويل العِدَّة عليها.

واستدلت الدار بما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لَمَّا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلاقَ زوجته في الحيض، قال: أرأيتَ يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا؟ قال: «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ» رواه الدارقطني.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

جروبات الفتوى وسائل التواصل الاجتماعي حكم الطلاق في فترة الحيض الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق هيئة كبار العلماء

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