الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: أنتجنا 170 مليون جرعة لقاح كورونا منذ يناير الماضي

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن بلاده أنتجت ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ يناير الماضي .


وأضاف مانتوروف، خلال الجلسة العامة لمنتدى التكنولوجيا الحيوية، اليوم الاثنين "في الفترة من يناير إلى الأول من أكتوبر الجاري، تم إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من الجرعات من جميع اللقاحات".


ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن الوزير الروسي قوله إن بلاده تعتزم إنتاج أكثر من 300 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري 2021.


وأوضح أن 45% من العمال في قطاع التصنيع، و55% في التجارة جرى تطعيمهم باللقاح، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تعمل مع الشركات على زيادة مستوى التطعيم .


وقال وزير الصناعة الروسي: "نعمل مع الشركات ونتواصل معها في البداية، وخاصة العام الماضي، عندما كانت حملة التطعيم قد بدأت للتو، لم يكن من السهل إقناع العاملين بتلقي اللقاح"
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس التجريبية 2021

مائل للبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

وزيرة الصحة تكشف موعد انحسار الموجة الرابعة لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

محاولات لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.. ما القصة؟

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

إسرائيل تقايض مواطنيها بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مقابل «البطاقة الخضراء»