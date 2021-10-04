موسكو: أنتجنا 170 مليون جرعة لقاح كورونا منذ يناير الماضي

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن بلاده أنتجت ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ يناير الماضي .



وأضاف مانتوروف، خلال الجلسة العامة لمنتدى التكنولوجيا الحيوية، اليوم الاثنين "في الفترة من يناير إلى الأول من أكتوبر الجاري، تم إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من الجرعات من جميع اللقاحات".



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن الوزير الروسي قوله إن بلاده تعتزم إنتاج أكثر من 300 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري 2021.



وأوضح أن 45% من العمال في قطاع التصنيع، و55% في التجارة جرى تطعيمهم باللقاح، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تعمل مع الشركات على زيادة مستوى التطعيم .



وقال وزير الصناعة الروسي: "نعمل مع الشركات ونتواصل معها في البداية، وخاصة العام الماضي، عندما كانت حملة التطعيم قد بدأت للتو، لم يكن من السهل إقناع العاملين بتلقي اللقاح"

