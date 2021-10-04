بحمولة 1200 طن.. ميناء الأدبية يستقبل أكبر «ونش» في العالم

استقبل ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكبر ونش في العالم، بحمولة 1200 طن، ويبلغ وزنه ٤٠٠ طن، وذلك في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة في خدمة المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات وتلك التي تستخدم في أعمال الإنشاءات.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية، أعلن أنه تم استقبال هذا الونش مفكك ليتم تركيبه بواسطة إحدى شركات المقاولات الوطنية، والذي سيتم استخدامه في تشييد وبناء أطول ساري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبلغ ارتفاع هذا الساري ١٩١ مترًا.

من جانبه، قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن موانئ المنطقة الاقتصادية شهدت عملية تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، ما أضاف لهذه الموانئ الكثير من المميزات.

وأشار إلى استمرار التنمية بالموانئ بما يحقق التنافسية مع مثيلاتها في البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية، وما يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت إلى أن عمليات التطوير للموانئ تتيح لها استقبال حمولات ضخمة من البضائع، وكذلك استقبال أضخم السفن العالمية وأيضا استقبال معدات ومهمات المشروعات القومية، ما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة أيضًا إيجابية للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة موانئ المنطقة الاقتصادية في عمليات تداول مثل هذه الحمولات.

وكانت أعلنت بالأمس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية، عبر ميناء العريش البحري.

وذكر بيان الهيئة، أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر الثالثة والأربعون التى تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضى والثالثة والعشرون من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 100 ألف طن.

وتم استقبال السفينة AL RAHMANI القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 81 متر والغاطس 13 متر وذلك لشحن 3400 طن ملح إلى لبنان.