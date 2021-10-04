الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تبدأ حملة لتحصين الطلاب من 12 إلى 18 عامًا ضد كورونا

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

بدأت تايلاند، اليوم الإثنين، حملة تطعيم ضد فيروس كوفيد-19 للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، تستهدف أكثر من 5.4 مليون طالب على مستوى البلاد، استعدادًا للفصل الدراسي الجديد الذي من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية أن وزارة التعليم تهدف الآن إلى تطعيم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا بشكل كامل باستخدام لقاح "فايزر".

وستقوم الوزارة أولا بتحصين الطلاب في 29 مقاطعة مصنفة كمناطق "حمراء داكنة" - وهي مناطق تعاني وضعا حرجا بسبب تفشي وباء كورونا - قبل توسيع الحملة إلى أجزاء أخرى من تايلاند.

وفي سياق متصل، كشف أحدث استطلاع للرأي في تايلاند، أن 75.44 % من المواطنين يؤيدون سياسة وزارة التعليم بإعطاء اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، ما يسمح لهم بالعودة إلى المدارس في أقرب وقت ممكن.

وذكرت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، أن استطلاع الرأي أجرته جامعة سوان دوسيت راجابات عبر الإنترنت، في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر الماضي، على 1089 شخصًا مع أطفال يرتادون المدارس في جميع أنحاء البلاد.

ولدى سؤالهم عما إذا كانوا مستعدين للسماح بتحصين أطفالهم ضد كورونا، أجابت الأغلبية بنسبة 61.43% بـ "نعم" وقال 12.40% "لا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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