الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمان تعلن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية «شاهين»

عاصفة شاهين
عاصفة شاهين

أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عمان، انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية “شاهين”.

يأتي هذا فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان، من جراء الحالة المدارية "شاهين" بمحافظة شمال الباطنة.

كما أعلن المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة اللجنة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها بموقع "تويتر"، انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية.

وكان لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم في عمان وإيران أمس الأحد، في إعصار شاهين المداري الذي ضرب أجزاء من سواحلهما، وفق ما أعلنت سلطات البلدين.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت "شخصين من تحت الأنقاض، وهم مفارقا للحياة" في محافظة مسقط.

وسبق ذلك إعلان مقتل طفل فُقد في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري.

وعلقت رحلات الطيران، وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترًا في الساعة على الساحل الشمالي للبلاد، حسب وكالة الأنباء العمانية.

وعُلقت بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولي وإليه بسبب الإعصار، حسب تغريدة لمطارات عمان تجنبا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر، للأجواء المناخية.

وكانت السلطات العمانية أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والإثنين، وأعلنت "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" تخفيض تصنيف "شاهين" إلى عاصفة استوائية.

وخلت الشوارع تقريبًا من المارة في العاصمة مسقط، فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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