برلمانية: مصر أبهرت العالم بتمكين المرأة ومشاركتها الناجحة

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نجحت فى إبهار العالم كله بالنجاحات الكبيرة التى حققتها لأول مرة فى تاريخها خلال السبع سنوات الماضية فى تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدة أن التاريخ سجل للمرأة المصرية أنها كانت فى مقدمة الصفوف لتحقيق الاستقرار للدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها وأكبر دليل على ذلك قيادة المرأة لجميع الأسر المصرية للمشاركة فى ثورة 30 يونيو الخالدة عام 2013.



وقالت "إسماعيل" فى بيان لها اليوم، إن التاريخ سجل دور المرأة المصرية الكبير في إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى باعتبارها وزيرة مالية منزلها فهى التى تحملت مع زوجها وأبنائها الآثار السلبية لمسيرة الإصلاح الاقتصادى ولم تتردد لحظة فى دعم سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من قرارات الإصلاح الاقتصادية لثقتها التامة والمطلقة فى القيادة الحكيمة للرئيس السيسي الذي انقذ مصر من شبح الإفلاس بعد أن كانت مصر فى حالة اقتصادية في قمة الصعوبة.



وأشادت إسماعيل بجميع القضايا التى تناولتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج في المحاضرة التى ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، التى ينظمها البرلمان العربي، وذلك لمناقشة تمكين المرأة في مصر والوطن العربي، وذلك بحضور عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.

مثمنة تأكيد رئيس البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تبني البرلمان العربي مبادرة "اتكلم عربي" والتي أطلقتها الوزارة، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية كمبادرة إقليمية لتعزيز الاهتمام باللغة العربية.

وشاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الجمعة، في محاضرة، عبر الفيديو كونفرانس، ينظمها البرلمان العربي، وذلك لمناقشة تمكين المرأة في مصر والوطن العربي، وذلك بحضور عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أشارت خلالها إلى قيام مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ودائمًا ما نقول إننا نعيش في مصر أزهى عصور المرأة حاليًا، وهناك الكثير من المبادرات التي تستهدف المرأة المصرية لرعايتها والاهتمام بها وبصحتها، كما أن هناك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري وبالطبع للمرأة المصرية وتمكينها من خلال ريادة الأعمال والتعليم والتوعية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف المرأة المصرية، حيث إن الحفاظ عليها هو حفاظ على المجتمع ككل.