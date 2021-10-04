محافظ القاهرة يثمن وعي المواطنين في الالتزام بقرارت غلق المحلات

ثمن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعي المواطنين والتزامهم بقرارات مجلس الوزراء مناشدا إياهم استمرار الالتزام التام ،بمواعيد غلق المحال والابلاغ عن أي مخالفات.

واشارت محافظة القاهرة في بيان لها، الى أنه لليوم الثالث على التوالي التزم اصحاب المنشآت التجارية بمواعيد الغلق باحياء العاصمة، موضحة أنه في إطار المتابعة اليومية لقرارات مجلس الوزراء والمتعلقه بموعد غلق المحال التجارية والمقاهي ، تابع محافظ القاهرة لليوم الثالث على التوالي جهود أحياء العاصمة والجولات الميدانية لرؤساء أحياء (مصر الجديدة وطره وغرب مدينة نصر والزيتون وحلوان والازبكية وحدائق القبة وشرق مدينة نصر).

و كان اللواء خالد عبد العال، قد شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم تطبيقها بدء ً من يوم الجمعة الماضي، والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء ، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية .



وأشار المحافظ القاهرة الى انه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها شتاء من الساعه 7 صباحا ويتم الغلق في تمام الساعة 10مساء، و فيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12مساء، وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فقد أشار المحافظ ان مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 6 مساء .

وأضاف "عبد العال" أن يومي الخميس والجمعه سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا حتى 11مساء ، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعه من 5 صباحا حتى 1صباحا .

يذكر انه سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والافران والمخابز والصيدليات ، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24ساعة صيفا وشتاء