الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبيرة نفطية: تحالف «أوبك بلس» سيتمسك بإضافة 400 ألف برميل في اليوم لإنتاجه

أوبك
أوبك

رجحت خبيرة نفطية، أن يتمسك تحالف "أوبك بلس" بخطته لإضافة 400 ألف برميل في اليوم لإنتاجه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أمريتا سين كبيرة محللي النفط في مؤسسة "إنرجي أسبكتس" القول :"أنا لا أقول إنهم لن يضيفوا أكثر من 400 ألف برميل يوميا، لكن اليوم نعتقد أن هذا غير مرجح".

وقالت :"في الوقت الراهن، لا يزال هناك حذر بين وزراء أوبك بلس.. الشتاء قادم وربما يكون هناك ارتفاعات حادة في إصابات كورونا".
وأضافت أن "السعودية حريصة جدا جدا على تقليل التقلبات، سواء صعودا أو هبوطا هذا هو المفتاح. 

وإذا ارتفعت الأسعار فجأة، فستنخفض فجأة".

وأضافت :"الأسعار لا تزال ضمن نطاق 80-70 دولارا للبرميل وطالما أننا ضمن ذلك، فإن الحاجة للعمل خارج نطاق الاتفاق الحالي تظل محدودة".

وأقرت بأن إضافة أكثر من 400 ألف برميل يوميا إلى الأسواق في نوفمبر قد لا تساعد في حل أزمة الغاز بأوروبا.

وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر في "أوبك+"، اليوم الإثنين، إنه من المرجح أن تتمسك أوبك وحلفاؤها باتفاقهم الحالي بإضافة 400 ألف برميل يوميًا من النفط إلى السوق في نوفمبر، وذلك رغم ضغوط مستهلكين لتهدئة سوق تشهد إقبالًا شديدًا على النفط.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفائهما، في إطار مجموعة أوبك+، عن بعد الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. 

وتجتمع قبل ذلك لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ التي تراقب تطورات السوق.

تجاوز سعر خام القياس برنت مستوى 80 دولارا الشهر الماضي وجرى تداوله قرب تلك المستويات المرتفعة اليوم عند حوالي 79 دولارا، مدفوعة باضطرابات على صعيد الإمدادات وزيادة الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

وفي سياق متصل، ستجتمع أوبك وحلفاؤها، اليوم الإثنين، لبحث مقدار النفط الإضافي المزمع ضخه في السوق الذي شهد تعطل الإنتاج وزيادة الطلب مع التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ما دفع سعر النفط لتجاوز مستوى 80 دولارًا للبرميل.
وتفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات بارتفاع أكبر في أسعار الغاز التي زادت 300%، وجرى تداوله قرب سعر يعادل 200 دولار للبرميل بسبب نقص الإمدادات وانخفاض الإنتاج من أنواع وقود أخرى.

أزمة الغاز بأوروبا كورونا السعودية أوبك بلس النفط أوبك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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