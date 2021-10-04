الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، بصعود جماعي، في ظل عمليات شراء استباقية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات دنيا.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 10372 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 2269 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 12733 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 4064 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 2679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 3618 نقطة.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8 آلاف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 12.2 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 37.6 مليون سهم، 8.2 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للزيوت المعدنية- اموك 209.6 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة مستشفى كيلوباترا عن شراء عدد 250 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم.

كما أعلنت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية عن بيع المساهم أصول القابضة للاستثمارات المالية عدد 12.2 مليون سهم بسعر 0.7 جنيه، بقيمة إجمالية 8.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 77.19% إلى 74.18%.

في سياق آخر، أعلنت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف عن موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من الشركة الوطنية لشراء أسهم الشركة بسعر 74.5 جنيه للسهم الواحد، وأنه سعر مناسب ومجزٍ، وذلك لأنه ذات سعر القيمة العادلة لسهم الشركة.

 

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